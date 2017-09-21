РФ ждет реакции СБ ООН на проект резолюции в поддержку договоренностей Астаны по Сирии

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Нью-Йорк, 21 сентября. Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект резолюции в поддержку договоренностей по Сирии, которые были достигнуты в Астане. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

«Мы распространили наш проект резолюции в поддержку документов, принятых в Астане. Он на столе у членов Совета безопасности. Мы ждем от них реакцию», — сказал он.

Гатилов также добавил, что прямые переговоры сирийской оппозиции и представителей официального Дамаска на следующем раунде межсирийских переговоров в Женеве могли бы способствовать серьезному продвижению в урегулировании конфликта.