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РФ ждет реакции СБ ООН на проект резолюции в поддержку договоренностей Астаны по Сирии
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    РФ ждет реакции СБ ООН на проект резолюции в поддержку договоренностей Астаны по Сирии

    20:05  21 Сентября 2017
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    РФ ждет реакции СБ ООН на проект резолюции в поддержку договоренностей Астаны по Сирии

    Нью-Йорк, 21 сентября. Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект резолюции в поддержку договоренностей по Сирии, которые были достигнуты в Астане. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Геннадий Гатилов.

    «Мы распространили наш проект резолюции в поддержку документов, принятых в Астане. Он на столе у членов Совета безопасности. Мы ждем от них реакцию», — сказал он.

    Гатилов также добавил, что прямые переговоры сирийской оппозиции и представителей официального Дамаска на следующем раунде межсирийских переговоров в Женеве могли бы способствовать серьезному продвижению в урегулировании конфликта.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #сб оон #астана #резолюция
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