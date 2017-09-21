Крупнейший в мире авиалайнер едва не рухнул при посадке в «Домодедово»

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Москва, 21 сентября. Администрация гражданской авиации Объединенных Арабских Эмиратов инициировала расследование ЧП с самолетом А380 компании Emirates Airlines в аэропорту «Домодедово».

Инцидент произошел 10 сентября 2017 года. Согласно предварительным данным, крупнейший в мире авиалайнер, на борту которого находились 420 пассажиров и 26 членов экипажа, смог приземлиться только с третьей попытки. В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее стало известно о том, что самолет американской грузовой компании Wiggins Airways приземлился «на брюхо» в штате Мэн.