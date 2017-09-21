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Порошенко похвастался поддержкой США по вводу миротворцев в Донбасс
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    Порошенко похвастался поддержкой США по вводу миротворцев в Донбасс

    20:03  21 Сентября 2017
    1990

    Порошенко похвастался поддержкой США по вводу миротворцев в Донбасс

    Киев, 21 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают идею размещения миротворцев ООН на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

    «Важно, что США полностью поддержали предложения, озвученные нами еще в 2015 году, относительно размещения миротворцев ООН с мандатом СБ ООН, включая неконтролируемый участок украино-российской границы», — отметил украинский лидер по итогам встречи в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом.

    Как сообщил Порошенко, стороны подтвердили, что принесение мира на украинскую землю, возобновление суверенитета и деоккупация — их совместная цель. 

    Порошенко похвастался поддержкой США по вводу миротворцев в Донбасс

    Напомним, на своей странице в Facebook Порошенко отметил, что Киев и Вашингтон укрепили взаимодействие в области экономики и безопасности.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс #оон #порошенко #трамп #миротворцы
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