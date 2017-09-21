Порошенко похвастался поддержкой США по вводу миротворцев в Донбасс

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Киев, 21 сентября. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Соединенные Штаты полностью поддерживают идею размещения миротворцев ООН на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

«Важно, что США полностью поддержали предложения, озвученные нами еще в 2015 году, относительно размещения миротворцев ООН с мандатом СБ ООН, включая неконтролируемый участок украино-российской границы», — отметил украинский лидер по итогам встречи в Нью-Йорке с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщил Порошенко, стороны подтвердили, что принесение мира на украинскую землю, возобновление суверенитета и деоккупация — их совместная цель.

Напомним, на своей странице в Facebook Порошенко отметил, что Киев и Вашингтон укрепили взаимодействие в области экономики и безопасности.