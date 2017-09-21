Пентагон: силы коалиции США останутся в Сирии до полной победы Дамаска над ИГ

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Вашингтон, 21 сентября. Силы международной коалиции во главе с США останутся в Сирии до тех пор, пока Дамаск не уничтожит все очаги боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ). Об этом заявил представитель пресс-службы Министерства обороны США Эдриан Рэнкин-Гэллоуэй.

«Цель коалиции - победить ИГ*, и силы коалиции останутся в Сирии до тех пор, пока сирийский режим не сможет уничтожить очаги ИГ и предотвратить новое появление террористов в Сирии», — сказал он.

Ранее официальный представитель международной коалиции во главе с США полковник Райан Диллон заявил, что Пентагон продолжит общаться с российскими военными в Сирии для предотвращения инцидентов в ходе борьбы с боевиками ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.