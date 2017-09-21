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Политика
Генсек НАТО доволен переговорами с Лавровым
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    Генсек НАТО доволен переговорами с Лавровым

    19:50  21 Сентября 2017
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    Генсек НАТО доволен переговорами с Лавровым

    Нью-Йорк, 21 сентября. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг положительно оценил переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

    По словам Столтенберга, альянс осознает важность поддержания политического диалога с Москвой. Кроме того, он обсудил с Лавровым кризис на Корейском полуострове.

    Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на то, что Североатлантический альянс не хочет конфликтовать с Россией.

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    Автор: Алексей Громов
    #нато #рф
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