Генсек НАТО доволен переговорами с Лавровым

В Избранное

Нью-Йорк, 21 сентября. Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг положительно оценил переговоры с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам Столтенберга, альянс осознает важность поддержания политического диалога с Москвой. Кроме того, он обсудил с Лавровым кризис на Корейском полуострове.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на то, что Североатлантический альянс не хочет конфликтовать с Россией.