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Сирия сегодня: коалиция США прекратила бомбардировку Дейр эз-Зора, КНР готова к переговорам в Астане
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    Сирия сегодня: коалиция США прекратила бомбардировку Дейр эз-Зора, КНР готова к переговорам в Астане

    20:05  21 Сентября 2017
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    Ударная авиация коалиции США

    Сирия, 21 сентября. Международная коалиция во главе с США прекратила бомбардировку сирийского Дейр эз-Зора, но продолжает наносить удары по Ракке. Китайская Народная Республика готова участвовать в переговорах в Астане. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

    Коалиция прекратила бомбардировки Дейр эз-Зора

    Руководство международной коалиции по  борьбе с боевиками «Исламского государства*» (запрещена в России — прим. ред.) прекратила наносить авиационные удары в районе города Дейр эз-Зор, однако продолжает наносить их в районе многострадальной Ракки.

    С начала недели удары наносились лишь в районе Ракки, так называемой «столицы» исламистов: в понедельник — 48, во вторник — 45, в среду, по предварительным данным, — 14. Более того, атака проводится также в районе населенного пункта Абу-Кемаль.

    ВВС международной коалиции

    Прекращение ударов коалиции под Дейр эз-Зором совпало с успешным наступлением правительственной армии Сирии и ее союзников на город и операцией по его освобождению. В понедельник правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ форсировали реку Евфрат, выбив боевиков из ряда населенных пунктов.

    Китай готов к Астане

    Власти Китайской Народной Республики выразили готовность участвовать в астанинских переговорах по Сирии, если получит официальное приглашение. Об этом заявил посланник КНР по сирийскому вопросу Се Сяоянь на брифинге в Москве.

    «Китай открыт к любым предложениям, чтобы поддержать мирный процесс. Если это официально будет предложено Китаю, мы готовы участвовать», — отметил китайский представитель.

    Встреча в Астане

    Кроме того, он высоко оценил ход политического и дипломатического процесса в Астане и его вклад в мирное урегулирование в Сирии. Сегодня посланник «Поднебесной» проводит переговоры в столице РФ, где встречается с заместителем главы МИД РФ Михаилом Богдановым.

    Коалиция не комментирует обвинения против СДС

    В командовании международной коалиции возглавляемой Соединенными Штатами не комментируют обвинения против «Сирийских демократических сил» (SDF) в обстреле позиций правительственной армии Сирии.

    В четверг официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что сирийские войска дважды подверглись обстрелам из районов, в которых находятся боевики «Сирийских демократических сил» вместе с военными США.

    Сирия

    «Я пока не видел этих заявлений. Могу лишь повторить наши заявления о необходимости заниматься предотвращением конфликтов», — подчеркнул представитель коалиции Райан Диллон.

    Накануне, 20 сентября, в военном ведомстве сообщили, что боевики еще одной запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра*»* блокировали в провинции Идлиб группу российской военной полиции в составе 29 человек. Ее удалось вывести из окружения после наступления сирийского десанта, которое состоялось при огневой поддержке ВКС и ССО РФ.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Гагарин
    #россия #сирия #дамаск #москва #китай #саа #конашенков #армия #астана #сдс #терроирсты
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