Трамп назвал новые цели санкций против КНДР

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Вашингтон, 21 сентября. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о новых финансовых санкциях, направленных против Северной Кореи.

Так, на встрече с президентом Южной Кореи и премьер-министром Японии в Нью-Йорке Трамп сказал: «Я только что подписал данный указ».

По его словам, критически важные торговые и судоходные сети КНДР являются целью указа. Трамп указал на то, что власти Северной Кореи слишком долго позволяли злоупотреблять мировой финансовой системой для финансирования своей ракетной и ядерной системы.

«Указ дает мощные новые инструменты, но его целью является только одна страна — и эта страна Северная Корея», — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, Трамп также призвал другие страны последовать примеру США и ввести собственные финансовые санкции против КНДР.

Напомним, что на днях КНДР дважды осуществила ракетные запуски, причем второй запуск был произведен вскоре после усиления санкций по линии ООН. После этого Трамп заявил, что Вашингтон готов полностью уничтожить Северную Корею, в случае угрозы для США или их союзников.