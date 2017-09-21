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МИД РФ просчитывает действия на случай поставок Украине летального оружия из США
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    МИД РФ просчитывает действия на случай поставок Украине летального оружия из США

    22:08  21 Сентября 2017
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    МИД РФ просчитывает действия на случай поставок Украине летального оружия из США

    Москва, 21 сентября. Министерство иностранных дел России просчитывает возможные действия на случай поставок летального оружия из США на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    «Конечно, просчитываем», — сказала Захарова, отвечая на вопрос журналистов, прорабатывает ли Москва дальнейшие шаги на случай поставок Украине летального оружия из США.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Сенат США одобрил законопроект, который предполагает выделение Киеву 500 миллионов долларов на поддержку безопасности и обороны. По словам Порошенко, данный законопроект предусматривает поставку Украине летального вооружения из США.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #донбасс #украина #захарова #мид рф #оружие
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