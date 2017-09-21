На митинг Навального в Новосибирске заявилась всего тысяча участников

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В преддверии визита в Новосибирск видеоблогера Алексея Навального в социальной сети «Вконтакте» была создана группа, приглашающая жителей города на митинг. Мероприятие назначено на 22 сентября, однако принять участие в акции выразили желание только чуть больше тысячи человек. Такие цифры — капля в море для полуторамиллионного города, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей независимый политический аналитик Руслан Осташко.

На главной странице группы размещено приглашение на встречу с «кандидатом в президенты России», которая состоится 22 сентября в 18.00. Но если взглянуть на общее количество участников, то становится понятно, что у Алексея Навального не так уж много сторонников в Новосибирске.

«Да, цифра действительно небольшая, особенно для полуторамиллионного Новосибирска. Правда, то количество людей, которые придут на акцию, будет больше, чем тысяча человек. Ну, возможно, 5-7 тысяч, но даже если так — это капля в море. Гастроли интернет-звезды, которая приезжает в Новосибирск раз в несколько лет, собрали бы больше. Да даже на концерт «Ласкового мая» больше бы фанатов заявилось. Хотя отмечу, что Новосибирск достаточно оппозиционный регион, и Навальный пытается его раскачивать дальше. Ну, вот такая у нас оппозиция, просто Навальный туда приезжает раз в несколько лет, и я бы не назвал это мегауспешным проектом. Ну да, там есть оппозиционно настроенные люди, они ходят на митинги Навального, но как только он попытается призвать людей нарушать закон, жечь покрышки или повторять действия на Болотной, люди от него сразу отвернутся. Мы это видели на примере Болотной, когда он всех кинул и никому не помогал», — пояснил политолог.

Как уже писал писал ФАН, в Сети появился сайт, на котором опубликована подборка фотографий и личные данные участников митингов Алексея Навального в разных городах. Последние снимки опубликованы с акций в Омске и Екатеринбурге, похоже, на очереди Новосибирск. И это может стать серьезной проблемой для возможных участников.