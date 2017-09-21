Порошенко назвал встречу с Трампом в Нью-Йорке «чрезвычайно продуктивной»

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Нью-Йорк, 21 сентября. Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко состоялась в Нью-Йорке вечером в четверг.

На своей странице в Facebook Порошенко отметил, что Киев и Вашингтон укрепили взаимодействие в области экономики и безопасности.

Стороны обсудили товарооборот между двумя странами, который вырос в 2,5 раза, сотрудничество в сфере экономики, безопасности и обороны, а также «прогресс» в ситуации на Украине. Отвечая на вопрос о том, хотел бы он получать больше военной помощи от США, президент Украины заявил, что Киев удовлетворен «замечательным сотрудничеством в оборонном секторе и сфере безопасности» с Вашингтоном.