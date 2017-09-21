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Порошенко назвал встречу с Трампом в Нью-Йорке «чрезвычайно продуктивной»
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    Порошенко назвал встречу с Трампом в Нью-Йорке «чрезвычайно продуктивной»

    19:31  21 Сентября 2017
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    Порошенко назвал встречу с Трампом в Нью-Йорке «чрезвычайно продуктивной»

    Нью-Йорк, 21 сентября. Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Петра Порошенко состоялась в Нью-Йорке вечером в четверг.

    На своей странице в Facebook Порошенко отметил, что Киев и Вашингтон укрепили взаимодействие в области экономики и безопасности.

    Стороны обсудили товарооборот между двумя странами, который вырос в 2,5 раза, сотрудничество в сфере экономики, безопасности и обороны, а также «прогресс» в ситуации на Украине. Отвечая на вопрос о том, хотел бы он получать больше военной помощи от США, президент Украины заявил, что Киев удовлетворен «замечательным сотрудничеством в оборонном секторе и сфере безопасности» с Вашингтоном.

    «Встреча с президентом США была чрезвычайно продуктивна. Я доволен беспрецедентным уровнем сотрудничества между нашими странами», — заявил Порошенко в Facebook.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #порошенко #трамп #нью-йорк #встреча
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