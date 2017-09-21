Коалиция США рассказала о трех линиях связи с Россией по Сирии

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Вашингтон, 21 сентября. Возглавляемая США коалиция имеет три телефонные линии для связи с Россией для предотвращения возможных конфликтов в Сирии. Об этом в четверг заявил полковник армии США Райан Диллон, который является официальным представителем коалиции.

По его словам, одна телефонная линия предназначена для согласования воздушных ударов, вторая — для координации при осуществлении наземных операций, третья — для связи между штабом коалиции и командованием Вооруженных сил России.

Ранее сообщалось, что «Сирийские демократические силы» обстреляли позиции сирийской правительственной армией. Сама коалиция от комментариев воздержалась.