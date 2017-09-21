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Политика
Коалиция США рассказала о трех линиях связи с Россией по Сирии
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    Коалиция США рассказала о трех линиях связи с Россией по Сирии

    19:20  21 Сентября 2017
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    Коалиция США рассказала о трех линиях связи с Россией по Сирии

    Вашингтон, 21 сентября. Возглавляемая США коалиция имеет три телефонные линии для связи с Россией для предотвращения возможных конфликтов в Сирии. Об этом в четверг заявил полковник армии США Райан Диллон, который является официальным представителем коалиции.

    Коалиция США рассказала о трех линиях связи с Россией по Сирии

    По его словам, одна телефонная линия предназначена для согласования воздушных ударов, вторая — для координации при осуществлении наземных операций, третья — для связи между штабом коалиции и командованием Вооруженных сил России.

    Ранее сообщалось, что «Сирийские демократические силы» обстреляли позиции сирийской правительственной армией. Сама коалиция от комментариев воздержалась.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сша #сирия #коалиция #связь
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