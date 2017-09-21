Дворцовый мост и Невский проспект перекрывали днем в четверг

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Санкт-Петербург, 21 сентября. Сегодня около 16:00 движение по Дворцовому мосту в Петербурге было приостановлено на полчаса.

Дворцовый мост был перекрыт со стороны Васильевского острова. Кроме того, с 17:30 было перекрыто движение автотранспорта по Невскому проспекту от канала Грибоедова до Адмиралтейства. Проезд на данном участке регулировали сотрудники ДПС в ручном режиме. К настоящему моменту Дворцовый мост открыт, а движение автотранспорта по Невскому проспекту осуществляется в обычном режиме.