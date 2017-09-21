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Ровно обратное впечатление: Азаров прокомментировал улучшения на Украине, которые увидел Трамп
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    Ровно обратное впечатление: Азаров прокомментировал улучшения на Украине, которые увидел Трамп

    19:53  21 Сентября 2017
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    Николай Азаров

    Экс-премьер министр Украины Николай Азаров прокомментировал для Федерального агентства новостей реплику президента США Дональда Трампа о ежедневном улучшении уровня жизни на Украине. Американский лидер сказал это на встрече с Петром Порошенко.

    «Не сказал бы, что Украина самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше на ежедневной основе», — заключил Трамп.

    Глава Вашингтона не уточнил, в какой именно области он увидел положительную динамику.

    «Подобные заявления от американских президентов с 2014 года мы слышали неоднократно. То же самое говорил Барак Обама, то же самое говорил Джо Байден. А что они еще могут сказать про страну, в которой сами установили внешнее управление? Они ведь не могут сказать, что ситуация ухудшается, ведь в чем тогда эффективность этого внешнего управления? Они будут настаивать только на одном: ситуация улучшается. Стороны говорят, что планируют укреплять экономические отношения, но не скажут же они, что планируют их разрывать? То же касается и заявлений о безопасности. Мы ничего не услышали ничего, кроме общих фраз. Но если взглянуть правде в глаза, послушать людей, посмотреть, что происходит в стране, то впечатление останется ровно обратное», — заключил Азаров.

    Дональд Трамп и Петр Порошенко

    Петр Порошенко действительно довольно скупо описал совместные достижения США и Украины по итогам встречи.

    «Вместе с Дональдом Трампом отметили, что США и Украина укрепили сотрудничество в сфере экономики и безопасности со времени нашей последней встречи», — написал Порошенко в своем Twitter.

    Николай Азаров отметил, что до прихода к власти на Украине администрации Порошенко годовой ВВП Украины составлял 200 миллиардов долларов, при нынешнем украинском лидере он опустился до 90 миллиардов. Внешний государственный долг вырос до 75-76 миллиардов, это практически 80% от ВВП. Во время президентства предшественника Петра Порошенко внешний долг составлял 35 миллиардов долларов Среднегодовая инфляция, по оценкам Азарова, в 2017 году составит около 20%. А осенью произошел скачок цен на продовольственные и бытовые товары.

    «О каких улучшениях мы говорим?» — вопрошает бывший премьер.

    Встреча Дональда Трампа и Петра Порошенко прошла в Нью-Йорке. Они должны были обсудить ситуацию в Донбассе и помощь США Украине в проведении реформ.

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    Автор: Михаил Блинов
    #дональд трамп #петр порошенко #николай азаров #политика
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