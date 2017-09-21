Ровно обратное впечатление: Азаров прокомментировал улучшения на Украине, которые увидел Трамп

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Экс-премьер министр Украины Николай Азаров прокомментировал для Федерального агентства новостей реплику президента США Дональда Трампа о ежедневном улучшении уровня жизни на Украине. Американский лидер сказал это на встрече с Петром Порошенко.

«Не сказал бы, что Украина самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше на ежедневной основе», — заключил Трамп.

Глава Вашингтона не уточнил, в какой именно области он увидел положительную динамику.

«Подобные заявления от американских президентов с 2014 года мы слышали неоднократно. То же самое говорил Барак Обама, то же самое говорил Джо Байден. А что они еще могут сказать про страну, в которой сами установили внешнее управление? Они ведь не могут сказать, что ситуация ухудшается, ведь в чем тогда эффективность этого внешнего управления? Они будут настаивать только на одном: ситуация улучшается. Стороны говорят, что планируют укреплять экономические отношения, но не скажут же они, что планируют их разрывать? То же касается и заявлений о безопасности. Мы ничего не услышали ничего, кроме общих фраз. Но если взглянуть правде в глаза, послушать людей, посмотреть, что происходит в стране, то впечатление останется ровно обратное», — заключил Азаров.

Петр Порошенко действительно довольно скупо описал совместные достижения США и Украины по итогам встречи.

«Вместе с Дональдом Трампом отметили, что США и Украина укрепили сотрудничество в сфере экономики и безопасности со времени нашей последней встречи», — написал Порошенко в своем Twitter.

Николай Азаров отметил, что до прихода к власти на Украине администрации Порошенко годовой ВВП Украины составлял 200 миллиардов долларов, при нынешнем украинском лидере он опустился до 90 миллиардов. Внешний государственный долг вырос до 75-76 миллиардов, это практически 80% от ВВП. Во время президентства предшественника Петра Порошенко внешний долг составлял 35 миллиардов долларов Среднегодовая инфляция, по оценкам Азарова, в 2017 году составит около 20%. А осенью произошел скачок цен на продовольственные и бытовые товары.

«О каких улучшениях мы говорим?» — вопрошает бывший премьер.

Встреча Дональда Трампа и Петра Порошенко прошла в Нью-Йорке. Они должны были обсудить ситуацию в Донбассе и помощь США Украине в проведении реформ.