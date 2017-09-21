Стало известно, какой фильм будет претендовать на «Оскар» от России

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Москва, 21 сентября. Россия выдвинула фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» на соискание престижной премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом журналистам сообщили в четверг представители Российского оскаровского комитета/

«Фильм «Нелюбовь» выдвинут Российским оскаровским комитетом на премию «Оскар» от России», — передает РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что лента голливудской актрисы Анджелины Джоли «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи» была выдвинута на соискание премии «Оскар».