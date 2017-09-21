Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Пентагон: силы коалиции США останутся в Сирии до полной победы Дамаска над ИГ
Политика
Коалиция США отказалась комментировать обстрел сирийской армии боевиками SDF
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Коалиция США отказалась комментировать обстрел сирийской армии боевиками SDF

    18:59  21 Сентября 2017
    363

    Коалиция США отказалась комментировать обстрел сирийской армии боевиками SDF

    Вашингтон, 21 сентября. Возглавляемая США коалиция отказалась комментировать обстрел позиций правительственной армии Сирии, совершенный «Сирийскими демократическими силами» (SDF).

    «Я пока не видел этих заявлений. Могу лишь повторить наши заявления о необходимости заниматься предотвращением конфликтов», —  отметил представитель коалиции Райан Диллон.

    Коалиция США отказалась комментировать обстрел сирийской армии боевиками SDF

    Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в четверг заявил, что сирийская армия дважды подвергалась обстрелам из районов, которые контролируются бойцами «Сирийских демократических сил» и американским спецназом.  

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #сирия #обстрелы #коалиция #армия #sdf
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 4535

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29027

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41710

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20608

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8243
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24   21 Сентября 2017
        4535
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        268
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        343
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        8491