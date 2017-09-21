Коалиция США отказалась комментировать обстрел сирийской армии боевиками SDF

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Вашингтон, 21 сентября. Возглавляемая США коалиция отказалась комментировать обстрел позиций правительственной армии Сирии, совершенный «Сирийскими демократическими силами» (SDF).

«Я пока не видел этих заявлений. Могу лишь повторить наши заявления о необходимости заниматься предотвращением конфликтов», — отметил представитель коалиции Райан Диллон.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в четверг заявил, что сирийская армия дважды подвергалась обстрелам из районов, которые контролируются бойцами «Сирийских демократических сил» и американским спецназом.