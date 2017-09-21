Сирия и сателлиты Вашингтона: почему США не бросят своих курдских «друзей»

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По мере того, как ИГИЛ* (запрещено в РФ) все ближе к своему окончательному поражению, образовавшееся пустое место заполняется другими силами, пишет американское издание The National Interest. Вашингтон, который поддерживает «Демократические силы Сирии», озадачен лишь тем, чтобы не допустить усиления иранского влияния в Ираке и Сирии. Это заставляет американских союзников в Персидском заливе, Израиле и на местах в САР, размышлять о том, что будет дальше.

«Непонятно, чего хотят SDF и американцы, у США нет никакой всеобъемлющей стратегии, кроме как уничтожить ИГИЛ (запрещено в РФ)», — приводит The National Interest слова главы Центра исследований международных отношений Междисциплинарного центра Rubin Джонатана Спиера.

Причем сам автор материала Сет Франтсмен отмечает, что в отличие от США Россия четко представляет, что Сирии необходима деэскалация конфликта, и предпринимает соответствующие шаги в данном направлении.

Главная проблема, по мнению журналиста, заключается в том, что с завершением активной фазы конфликта курдские «партнеры» Америки в Сирии останутся с неопределенным будущим и будут предоставлены сами себе, если США продолжат концентрироваться лишь на победе над «Исламским государством»* (запрещено в РФ). А это уже может привести к серьезным последствиям, которые отразятся не только на Сирии, но и на Саудовской Аравии, ОАЭ, Израиле и Турции.

Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) данную публикацию:

«Эта статья написана специально для того, чтобы не дать так легко бросить курдов. Соединенные Штаты, в общем-то, и не собираются их бросать, не собираются выводить их из зоны своего влияния после того, как кончится международная кампания против ИГИЛ (запрещено в РФ). Но статья написана, чтобы укрепить позиции тех сил внутри Соединенных Штатов, которые продолжают придерживаться «курдской карты» и лоббируют интересы курдов внутри властных институтов США».

Эксперт напомнил, что американцы занимались курдским вопросом и помогали различным курдским формированиям задолго до того, как «Исламское государство» (запрещено в РФ) замаячило на международной арене:

«И совершенно не из-за того, что курды борются с ИГИЛ (запрещено в РФ), США стали им помогать. Это два параллельных процесса — долгосрочная политика Соединенных Штатов в отношении курдов и нынешняя борьба с «Исламским государством» (запрещено в РФ)».

Наш собеседник отметил, что, когда ИГ* (запрещено в РФ) потерпит окончательное поражение на территории Сирии, поддержка курдов все равно продолжится:

«Да, конечно, наверное, в Соединенных Штатах в рамках рассмотрения вопросов о сокращении внешнеполитического присутствия и сокращения бюджетов на различные военные операции за рубежом рассматривается в отдельных кабинетах, в том числе, и сокращение помощи курдам. Но это не мэйнстрим американской политики. Скорее всего, Вашингтон продолжит с различными курдскими организациями тесное и плодотворное сотрудничество».

Конечно, сразу после референдума в Иракском Курдистане Независимый Курдистан Соединенными Штатами признан не будет:

«Но рано или поздно Вашингтон его признает. Не сразу, но через какое-то время, когда подвернется удобный случай. Может быть, у Соединенных Штатов и нет долгосрочного решения, что делать с Большим Курдистаном, Курдистаном, который мог бы образоваться на территориях четырех государств: Ирана, Ирака, Турции и Сирии».

Эксперт высказал сомнение, что этот вопрос окончательно решен:

«Прежде всего, из-за того, что часть этого проекта располагается на территории союзника США в нынешней конфигурации — Турции. Но поддерживать курдов в борьбе с центральным правительством Ирана — Соединенные Штаты будут продолжать. Поддерживать курдов в разногласиях с центральным правительством Сирии — Соединенные Штаты будут продолжать. Как в этом отношении будет строиться политика в отношении Курдистана, находящегося на границах с Турции — это, конечно, вопрос».

Наш собеседник считает, что Соединенные Штаты будут занимать позицию давления на процесс урегулирования в Сирии через представительства связанных с Соединенными Штатами политических и этнических сил на территории САР:

«Сирии предстоит долгий внутренний диалог, долгие переговоры между различными сторонами. И часть из участников этих переговоров, так или иначе, будет ориентироваться на Вашингтон. Вашингтон сохранит свое присутствие в урегулировании данного процесса. Непрямое, неявное, но оно все равно будет. США, без сомнения, будут навязывать свою повестку дня: вынужденное согласие на сохранение Башара Асада у власти, но давление для того, чтобы при смене режима попытаться в очередной раз сыграть и поставить лояльные Вашингтону политические силы. Такие силы все равно будут пестоваться, выращиваться США с расчетом на то, что когда-нибудь они смогут прийти к власти».

* Организация запрещена на территории РФ.