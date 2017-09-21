Ford выпустит беспилотник для каршеринга в 2021 году

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Нью-Йорк, 21 сентября. Американская автомобильная компания Ford выпустит беспилотный автомобиль для каршеринга, сообщает пресс-служба производителя в РФ.

В ближайшие четыре года Ford инвестирует 700 млн долларов в производство автономных и электрических автомобилей во Флэт Роке, штат Мичиган. Ожидается, что именно в этом городе появится Центр производственных инноваций, который создаст несколько сотен дополнительных вакансий. Здесь будет производиться сборка полностью автономного автомобиля с гибридным приводом.

В данный момент компания Ford проводит тесты беспилотных авто четвертого уровня. Данные модели подразумевают высокий уровень автоматизации.