ЛНР заявила о задержании агента украинской разведки

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Луганск, 21 сентября. Агент управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины был задержан сотрудниками госбезопасности Луганской народной республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «государственная измена».

«Выявлен и задержан агент главного управления разведки министерства обороны Украины Костенников Анатолий Тихонович 1958 года рождения», — утверждают в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

В МГБ отметили, что данный гражданин «занимался сбором и передачей сведений военного характера в ущерб безопасности ЛНР». В связи с этим он приговорен к 13 годам лишения свободы.

Уточняется, что задержанный является жителем подконтрольного ЛНР Первомайска.

Напомним, ранее сообщалось, что украинское военное командование пополняет ряды ВСУ в Донбассе солдатами и офицерами, совершившими уголовные преступления.