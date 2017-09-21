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ЛНР заявила о задержании агента украинской разведки
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    ЛНР заявила о задержании агента украинской разведки

    19:04  21 Сентября 2017
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    ЛНР заявила о задержании агента украинской разведки

    Луганск, 21 сентября. Агент управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины был задержан сотрудниками госбезопасности Луганской народной республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей «государственная измена».

    «Выявлен и задержан агент главного управления разведки министерства обороны Украины Костенников Анатолий Тихонович 1958 года рождения», — утверждают в пресс-службе министерства госбезопасности (МГБ) ЛНР.

    В МГБ отметили, что данный гражданин «занимался сбором и передачей сведений военного характера в ущерб безопасности ЛНР». В связи с этим он приговорен к 13 годам лишения свободы.

    Уточняется, что задержанный является жителем подконтрольного ЛНР Первомайска.

    Напомним, ранее сообщалось, что украинское военное командование пополняет ряды ВСУ в Донбассе солдатами и офицерами, совершившими уголовные преступления.

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    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс #лнр
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