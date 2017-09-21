Подозреваемый в поджогах активист «Христианского государства» признал вину

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Москва, 21 сентября. Активист группировки «Христианское государство» Александр Баянов в суде признался, что участвовал в поджогах.

«Преступление совершал», — отметил он.

Как сообщает РИА Новости, Баянов участвовал в двух эпизодах поджога. 31 августа он поджег студию режиссера Алексея Учителя «Рок» в Петербурге, а 6 сентября пытался поджечь кинотеатр «Нефть» в Ярославле.

Накануне сообщалось, что лидер движения «Христианское государство» Александр Калинин, который призвал сторонников поджигать кинотеатры за показ фильма «Матильда», был арестован по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской.