Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Пентагон: силы коалиции США останутся в Сирии до полной победы Дамаска над ИГ
Общество
Подозреваемый в поджогах активист «Христианского государства» признал вину
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Подозреваемый в поджогах активист «Христианского государства» признал вину

    18:41  21 Сентября 2017
    36

    Подозреваемый в поджогах активист «Христианского государства» признал вину

    Москва, 21 сентября. Активист группировки «Христианское государство» Александр Баянов в суде признался, что участвовал в поджогах.

    «Преступление совершал», — отметил он.

    Как сообщает РИА Новости, Баянов участвовал в двух эпизодах поджога. 31 августа он поджег студию режиссера Алексея Учителя «Рок» в Петербурге, а 6 сентября пытался поджечь кинотеатр «Нефть» в Ярославле.

    Накануне сообщалось, что лидер движения «Христианское государство» Александр Калинин, который призвал сторонников поджигать кинотеатры за показ фильма «Матильда», был арестован по запросу депутата Госдумы Натальи Поклонской.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Геннадий Плющев
    #суд #матильда #христианское государство #александр баянов #поджоги
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 4535

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29027

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41710

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20608

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8243
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24   21 Сентября 2017
        4535
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        268
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        343
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        8491