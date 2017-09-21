Автор «Игры престолов» анонсировал новый спин-офф сериала
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Лос-Анджелес, 21 сентября. Американский телеканал HBO готовит еще один спин-офф по сериалу «Игра престолов». Ожидается, что новое шоу станет приквелом фэнтези-саги.
Над сериалом будут работать сценаристы «Игры престолов» Брайан Когман совместно с автором книжного цикла «Песнь льда и пламени» Джорджем Мартином.
Подробности сюжета пока не сообщаются. В новом сериале герои «Игры престолов» использоваться не будут.
В мае Джордж Мартин заявил, что всего по «Игре престолов» будет снято пять спин-оффов. Сюжет историй пока не сообщается.