Автор «Игры престолов» анонсировал новый спин-офф сериала

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Лос-Анджелес, 21 сентября. Американский телеканал HBO готовит еще один спин-офф по сериалу «Игра престолов». Ожидается, что новое шоу станет приквелом фэнтези-саги.

Над сериалом будут работать сценаристы «Игры престолов» Брайан Когман совместно с автором книжного цикла «Песнь льда и пламени» Джорджем Мартином.

Подробности сюжета пока не сообщаются. В новом сериале герои «Игры престолов» использоваться не будут.

В мае Джордж Мартин заявил, что всего по «Игре престолов» будет снято пять спин-оффов. Сюжет историй пока не сообщается.