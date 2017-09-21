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«Нафтогаз» увеличил сумму иска к России из-за Крыма
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    «Нафтогаз» увеличил сумму иска к России из-за Крыма

    20:11  21 Сентября 2017
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    «Нафтогаз» увеличил сумму иска к России из-за Крыма

    Киев, 21 сентября. «Нафтогаз»  намерен увеличить сумму исковых требований к «Газпрому» из-за потери активов в Крыму с 5 до 7 млрд долларов. Об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

    «Сумма — более $5 млрд. И это без процентов. С процентами на сегодняшний день сумма уже около $7 млрд», — написал он на своей странице в Facebook.

    По словам Витренко, данная сумма является «консервативной оценкой международных экспертов рыночной ценности утраченных активов», в которую входят активы «дочки» «Нафтогаза» — «Черноморнефтегаза» и других компаний, а также газ в подземном хранилище Крыма.

    Напомним, 20 сентября «Нафтогаз» подала в трибунал Гааги иск к России с требованием возместить 5 млрд долларов убытков в связи с утратой Крыма, сообщает Ura.ru.

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    Автор: Катерина Михайлиди
    #суд #иск #газпром #нафтогаз
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