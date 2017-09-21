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Ростовские коллекторы превратили жизнь воспитателей детского сада в ад
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    Ростовские коллекторы превратили жизнь воспитателей детского сада в ад

    18:59  21 Сентября 2017
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    Ростовские коллекторы превратили жизнь воспитателей детского сада в ад

    Ростов-на-Дону, 21 сентября. Правоохранительные органы проверяют информацию о том, что коллекторы угрожали сотрудникам детского сада в Ростовской области.

    Инцидент произошел в городе Шахты. Согласно предварительным данным, одна из воспитательниц не погасила задолженность перед микрофинансовой организацией.

    «На следующий день начинается кромешный ад. Звонок на городской, сразу — на сотовый, мат, угрозы… Следом приходит куча нечитаемых эсэмэсок», — сообщила директор детсада № 78 в интервью изданию «Ридус».

    В результате воспитатели помогли коллеге выплатить долг, а также обратились в полицию.

    Ранее стало известно о том, что часть функций госорганов по взысканию долгов может перейти к коллекторским агентствам.

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    Автор: Алексей Громов
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