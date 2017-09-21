Совбез ООН принял резолюцию по расследованию преступлений ИГ в Ираке

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Нью-Йорк, 21 сентября. Совет безопасности ООН в четверг принял резолюцию по расследованию преступлений «Исламского государства»* в Ираке. Резолюция была внесена Великобританией и Ираком.

Документ предполагает создание группы экспертов, которым предстоит на протяжении двух лет совместно с властями Ирака собирать и хранить свидетельства преступлений террористов. По словам замминстра иностранных дел России Геннадия Гатилова, цель резолюции — не допустить, чтобы бандиты избежали наказания за совершенные ими преступления.

«Главная роль в привлечении террористов к ответственности остается за правительствами государств, затронутых совершенными злодеяниями», — отметил он.

Напомним, что террористическая группировка «Исламское государство» (ДАИШ) официально запрещена в России.

* Организация запрещена на территории РФ.