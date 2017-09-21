Сирия и КНДР стали темами встречи министров «пятерки» СБ ООН с генсеком

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Москва, 21 сентября. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с министрами постоянных членов Совбеза и генсеком ООН Антониу Гутеррешем ситуацию на Корейском полуострове и в Сирии. Соответствующая информация приводится в сообщении российского дипведомства.

Согласно приведенным данным, на встрече министров иностранных дел «пятерки» с генеральным секретарем ООН состоялся обмен мнениями по обстановке вокруг Корейского полуострова с акцентом на поиск политико-дипломатического решения, обсуждалась ситуация с урегулированием в Сирии, наращиванием гуманитарного содействия САР, содействии политическому процессу, активизации усилий по борьбе с терроризмом.

Напомним, ранее Лавров заявил, что поддержка миротворцами ООН какой-либо стороны вооруженного конфликта является неприемлемой.