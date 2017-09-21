Коалиция США продолжит сотрудничать с военными РФ в Сирии для предотвращения инцидентов

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Вашингтон, 21 сентября. Международная коалиция во главе с США продолжит общаться с российскими военными в Сирии для предотвращения инцидентов в ходе борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом заявил официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

«Мы продолжим поддерживать каналы связи с РФ для предотвращения конфликтов», — сказал Диллон.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Россия предупредила США о намерении жестко пресекать все попытки боевиков сирийской оппозиции обстреливать российский спецназ и сирийские войска под Дейр эз-Зором.

* Организация запрещена на территории РФ.