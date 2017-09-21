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Представители коалиции США и военные РФ провели встречу по Сирии
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    Представители коалиции США и военные РФ провели встречу по Сирии

    18:56  21 Сентября 2017
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    Представители коалиции США и военные РФ провели встречу по Сирии

    Вашингтон, 21 сентября. Представители международной коалиции во главе с США и Минобороны РФ провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в Сирии и меры по предотвращению инцидентов в ходе борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом сообщил официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

    «Это была встреча лицом к лицу. Участники встречи представили карты, графики того, где меры по предотвращению конфликтов будут предприниматься, чтобы не стрелять непреднамеренно друг по другу и сфокусироваться на борьбе с ИГ», — сказал Диллон.

    Он также добавил, что нынешняя ситуация в Сирии делает необходимым обсуждение мер по предотвращению конфликтов.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #сша #сирия #иг #коалиция
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