Представители коалиции США и военные РФ провели встречу по Сирии

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Вашингтон, 21 сентября. Представители международной коалиции во главе с США и Минобороны РФ провели встречу, в ходе которой обсудили ситуацию в Сирии и меры по предотвращению инцидентов в ходе борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, запрещена в РФ). Об этом сообщил официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

«Это была встреча лицом к лицу. Участники встречи представили карты, графики того, где меры по предотвращению конфликтов будут предприниматься, чтобы не стрелять непреднамеренно друг по другу и сфокусироваться на борьбе с ИГ», — сказал Диллон.

Он также добавил, что нынешняя ситуация в Сирии делает необходимым обсуждение мер по предотвращению конфликтов.

* Организация запрещена на территории РФ.