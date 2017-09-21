Собака разорвала лицо пятилетней девочке в Тульской области

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Тула, 21 сентября. Собака напала на пятилетнего ребенка в городе Узловой Тульской области, животное укусило девочку за лицо, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

Инцидент произошел 19 сентября. В результате пятилетняя девочка с рваными ранами лица была госпитализирована в больницу. По данному факту проводится доследственная проверка.

По предварительной версии, во время прогулки по парку ребенок подошел к собаке породы «аляскинский маламут», которую хозяин привязал к столбу. Животное было без намордника. Когда девочка попыталась ее погладить, собака накинулась на нее.

По некоторым данным, ребенок случайно наступил собаке на лапу, после чего та стала агрессивной. Есть информация, что до этого девочка часто играла с этим маламутом.