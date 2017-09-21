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Политика
Трамп обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи давление на КНДР
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    Трамп обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи давление на КНДР

    18:11  21 Сентября 2017
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    Трамп обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи давление на КНДР

    Вашингтон, 21 сентября. Президент США Дональд Трамп в четверг встретится с лидерами Японии и Южной Кореи, чтобы обсудить меры по давлению на КНДР в связи с продолжающимися ракетными запусками. Об этом в четверг заявил вице-президент США  Майкл Пенс.

    По его словам, американский лидер проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

    Трамп обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи давление на КНДР

    «Сегодня мы встречаемся с президентом Муном и премьер-министром Абэ. Мы обсудим продолжение экономических и дипломатических мер по КНДР со стороны региона и всего мира с целью достижения мирного решения», — цитирует Пенса телеканала Fox News.  

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    Автор: Геннадий Плющев
    #санкции #япония #сша #трамп #кндр #южная корея #ракеты #запуск
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