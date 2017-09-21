Трамп обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи давление на КНДР

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Вашингтон, 21 сентября. Президент США Дональд Трамп в четверг встретится с лидерами Японии и Южной Кореи, чтобы обсудить меры по давлению на КНДР в связи с продолжающимися ракетными запусками. Об этом в четверг заявил вице-президент США Майкл Пенс.

По его словам, американский лидер проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.