Трамп обсудит с лидерами Японии и Южной Кореи давление на КНДР
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Вашингтон, 21 сентября. Президент США Дональд Трамп в четверг встретится с лидерами Японии и Южной Кореи, чтобы обсудить меры по давлению на КНДР в связи с продолжающимися ракетными запусками. Об этом в четверг заявил вице-президент США Майкл Пенс.
По его словам, американский лидер проведет переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
«Сегодня мы встречаемся с президентом Муном и премьер-министром Абэ. Мы обсудим продолжение экономических и дипломатических мер по КНДР со стороны региона и всего мира с целью достижения мирного решения», — цитирует Пенса телеканала Fox News.