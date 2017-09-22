Заместитель Шойгу встретился с послом Японии в России Кодзуки
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Москва, 22 сентября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Тоехисой Кодзуки.
По сообщению военного ведомства РФ генерал-лейтенант Александр Фомин встретился с представителем японской стороны для обмена мнениями о текущем состоянии взаимоотношений двух стран.
Отмечается, что Фомин и Кодзуки обсудили перспективы развития отношений Российской Федерации и Японии в области военного сотрудничества. Особый акцент делался на реализацию договоренностей, достигнутых во время переговоров на высшем уровне, подчеркивают в министерстве обороны РФ.