Заместитель Шойгу встретился с послом Японии в России Кодзуки

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Москва, 22 сентября. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Александр Фомин провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в России Тоехисой Кодзуки.

По сообщению военного ведомства РФ генерал-лейтенант Александр Фомин встретился с представителем японской стороны для обмена мнениями о текущем состоянии взаимоотношений двух стран.

Отмечается, что Фомин и Кодзуки обсудили перспективы развития отношений Российской Федерации и Японии в области военного сотрудничества. Особый акцент делался на реализацию договоренностей, достигнутых во время переговоров на высшем уровне, подчеркивают в министерстве обороны РФ.