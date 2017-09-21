Россия призвала ООН отказаться от механизма сбора доказательств в Сирии — МИД РФ

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Нью-Йорк, 21 сентября. Россия призвала ООН отказаться от поддержки так называемого механизма по сбору доказательств в Сирии, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Геннадий Гатилов сообщил, что Москва призвала генсека ООН и членов организации отказаться от поддержки механизма по сбору доказательств в Сирии, поскольку он нарушает устав.

«Ещё раз призываем генерального секретаря и государства- члены отказаться от поддержки так называемого механизма по сбору доказательств в Сирии, созданного в нарушение устава ООН», — сказал высокопоставленный российский дипломат.

Гатилов подчеркнул, что инициаторы «нелегитимного решения Генеральной Ассамблеи» не обратились к Дамаску. Речь идет о так называемом Международном беспристрастном и независимом механизме, который ориентирован на содействие в проведении расследований в отношении лиц, причастных к преступлениям в Сирии с начала кризиса.

Комиссия была учреждена в декабре прошлого года согласно принятой Генассамблеей ООН резолюции. Экспертам поручили анализировать нарушения и собирать доказательства, которые помогут ускорить уголовные разбирательства в судебных инстанциях различного уровня.