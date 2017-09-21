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«Клоун приехал»: в Запорожье готовятся креативно встретить Саакашвили
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    «Клоун приехал»: в Запорожье готовятся креативно встретить Саакашвили

    19:03  21 Сентября 2017
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    «Клоун приехал»: в Запорожье готовятся креативно встретить Саакашвили

    Киев, 21 сентября. В украинском городе Запорожье на столбах расклеили яркие объявления, похожие на афиши цирка, с надписью «Клоун приехал». Под клоуном подразумевается бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили.

    Как говорится в сообщении местного издания Forpost, сторонники Саакашвили решили креативно встретить политика. 

    «Встречайте в вашем городе знаменитого грузинского политического клоуна. Любимец протестных гопников и дурачков», — гласит надпись на ярких объявлениях, напоминающих афиши. 

    Напомним, что Саакашвили прорвался на территорию Украины, несмотря на формальное отсутствие у него каких-либо документов, необходимых для пересечения границы. В результате Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело против Саакашвили после его «прорыва».

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #саакашвили
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