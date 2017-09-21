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Сирия новости 21 сентября 19.30: SDF казнили в Ракке семейную пару и троих детей, «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА в Хаме
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    Сирия новости 21 сентября 19.30: SDF казнили в Ракке семейную пару и троих детей, «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА в Хаме

    19:30  21 Сентября 2017
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    Сирия новости 21 сентября 19.30: SDF казнили в Ракке семейную пару и троих детей, «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА в Хаме

    Сирия, 21 сентября. SDF казнили семью, включая троих детей, за попытку сбежать из Ракки, в Хаме «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА, боевики напали на фермеров в «зоне тишины» Эль-Кунейтры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: способствуют зачистке от ИГ* Хомса, Дейр эз-Зора и Хамы.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре, ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре и Хомсе.

    «Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел позиций САА в Хаме.

    Курды: казнили в Ракке семейную пару и троих детей, заняли два поселения к северу от Дейр эз-Зора.

    Сирия новости 21 сентября 19.30: SDF казнили в Ракке семейную пару и троих детей, «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА в Хаме

    Провинция Хомс

    Сирия новости 21 сентября 19.30: SDF казнили в Ракке семейную пару и троих детей, «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА в Хаме

    В восточной части провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России продолжает освобождать населенные пункты от «Исламского государства»*. Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в Twitter (@now_damascus), что эффективная работа ВКС РФ позволила армии САР взять под контроль населенные пункты Аль-Мазбаль и Масада, граничащие с горным хребтом Шумарие. Ранее сообщалось, что при поддержке российской авиации САА удалось занять несколько деревень в южной части «Акербатского котла», а также захватить большое количество оружия террористов. Исламисты сдали свои позиции, сбегая от интенсивных ударов ВКС РФ.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 21 сентября 19.30: SDF казнили в Ракке семейную пару и троих детей, «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА в Хаме

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает укреплять свои позиции на восточном берегу Евфрата и продвигаться вглубь территории. Местный источник в Twitter (@laith45) пишет, что союзники освободили от «Исламского государства» деревню Мазлум.

    В это же время к северу от Дейр эз-Зора продолжают продвигаться бригады Демократических сил Сирии (SDF). По данным информационного агентства Deir Ezzor 24, опубликованным в Twitter (@DeirEzzor24), курдские отряды народного ополчения взяли под контроль поселения Азман и Кеша.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 21 сентября 19.30: SDF казнили в Ракке семейную пару и троих детей, «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА в Хаме

    Боевики Демократических сил Сирии (SDF) казнили в Ракке семейную пару и троих детей за попытку сбежать из города. По данным местного источника в Twitter (@PalmyraRev1) ранее семья эвакуировалась в Ракку из Эс-Сухне.

    Напомним, курдские военизированные формирования освобождают от «Исламского государства» бывшую неофициальную столицу «Халифата». Демократические силы Сирии (SDF) и Отряды народной обороны (YPG) действуют в Ракке при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Действия курдских отрядов, как и боевые вылеты ВВС коалиции нередко приводят к жертвам среди мирного населения как в Ракке, так и в провинции Дейр эз-Зор, где недавно началась новая освободительная операция курдов при поддержке антитеррористического альянса во главе с США.

    Провинция Хама

    Сирия новости 21 сентября 19.30: SDF казнили в Ракке семейную пару и троих детей, «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА в Хаме

    На севере провинции Хама боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» ведут обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) в ответ на интенсивные удары правительственных войск. Военный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@Ferrapeechr1), что под огнем радикалов оказались расположения сирийской армии в городе Мхарде. Telegram-канал (@NRVR11) пишет, что боевики также ведут обстрел позиций правительственных сил в районе городов Сальхах и Скальбия. В это время зоны дислокации сторонников «Ан-Нусры» подвергаются точечным ударам со стороны ВКС РФ. По данным Telegram-канала (@NRVR11) российская авиация бомбардирует укрепления радикалов в окрестностях города Мурек.

    На востоке Хамы солдаты САА, базирующиеся в лагере Джурин, ведут артобстрел позиций боевиков в деревне Аль-Хамидие. Об этом сообщает военный источник в Twitter (@Ferrapeechr1).

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 21 сентября 19.30: SDF казнили в Ракке семейную пару и троих детей, «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА в Хаме

    Боевики нарушили режим перемирия на севере провинции Эль-Кунейтра, сообщает информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now). Вооруженные повстанцы напали на фермеров в деревне Хадар. В результате столкновения один мирный житель получил ранения и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

    Ирак

    Сирия новости 21 сентября 19.30: SDF казнили в Ракке семейную пару и троих детей, «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА в Хаме

    В недавно освобожденном поселении Абу Бакр в провинции Дияла взорвался фугас, сообщает Alsumaria News. По данным информационного агентства при взрыве погибло два бойца отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби», еще девять ополченцев получили ранения.

    Террористы «Исламского государства» подожгли свой командный пункт в районе поселения Нахр аз-Заб и начали отступать в направлении города Хавиджа. Об этом пишет местный источник в социальной сети Twitter (@MunAlimary).

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр эз-зор #ракка #хомс #хавиджа
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    Сирия новости 21 сентября 16.30: ВКС РФ обеспечили освобождение шести поселений в Дейр эз-Зоре, в Хаме «Тахрир аш-Шам» уничтожила автобус САА
    Сирия новости 21 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ освободила 3 деревни в Хаме и открыла безопасные коридоры для выхода жителей из Дейр эз-Зора
    Сирия итоги за сутки на 21 сентября 06.00: военная полиция РФ в окружении «Нусры», США покинут «Ат-Танф»
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