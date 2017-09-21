Сирия новости 21 сентября 19.30: SDF казнили в Ракке семейную пару и троих детей, «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА в Хаме

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Сирия, 21 сентября. SDF казнили семью, включая троих детей, за попытку сбежать из Ракки, в Хаме «Тахрир аш-Шам» обстреливает позиции САА, боевики напали на фермеров в «зоне тишины» Эль-Кунейтры. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: способствуют зачистке от ИГ* Хомса, Дейр эз-Зора и Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре, ведут бои с «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре и Хомсе.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел позиций САА в Хаме.

Курды: казнили в Ракке семейную пару и троих детей, заняли два поселения к северу от Дейр эз-Зора.

Провинция Хомс

В восточной части провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России продолжает освобождать населенные пункты от «Исламского государства»*. Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в Twitter (@now_damascus), что эффективная работа ВКС РФ позволила армии САР взять под контроль населенные пункты Аль-Мазбаль и Масада, граничащие с горным хребтом Шумарие. Ранее сообщалось, что при поддержке российской авиации САА удалось занять несколько деревень в южной части «Акербатского котла», а также захватить большое количество оружия террористов. Исламисты сдали свои позиции, сбегая от интенсивных ударов ВКС РФ.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает укреплять свои позиции на восточном берегу Евфрата и продвигаться вглубь территории. Местный источник в Twitter (@laith45) пишет, что союзники освободили от «Исламского государства» деревню Мазлум.

В это же время к северу от Дейр эз-Зора продолжают продвигаться бригады Демократических сил Сирии (SDF). По данным информационного агентства Deir Ezzor 24, опубликованным в Twitter (@DeirEzzor24), курдские отряды народного ополчения взяли под контроль поселения Азман и Кеша.

Провинция Ракка

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) казнили в Ракке семейную пару и троих детей за попытку сбежать из города. По данным местного источника в Twitter (@PalmyraRev1) ранее семья эвакуировалась в Ракку из Эс-Сухне.

Напомним, курдские военизированные формирования освобождают от «Исламского государства» бывшую неофициальную столицу «Халифата». Демократические силы Сирии (SDF) и Отряды народной обороны (YPG) действуют в Ракке при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Действия курдских отрядов, как и боевые вылеты ВВС коалиции нередко приводят к жертвам среди мирного населения как в Ракке, так и в провинции Дейр эз-Зор, где недавно началась новая освободительная операция курдов при поддержке антитеррористического альянса во главе с США.

Провинция Хама

На севере провинции Хама боевики радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» ведут обстрел позиций Сирийской арабской армии (САА) в ответ на интенсивные удары правительственных войск. Военный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@Ferrapeechr1), что под огнем радикалов оказались расположения сирийской армии в городе Мхарде. Telegram-канал (@NRVR11) пишет, что боевики также ведут обстрел позиций правительственных сил в районе городов Сальхах и Скальбия. В это время зоны дислокации сторонников «Ан-Нусры» подвергаются точечным ударам со стороны ВКС РФ. По данным Telegram-канала (@NRVR11) российская авиация бомбардирует укрепления радикалов в окрестностях города Мурек.

На востоке Хамы солдаты САА, базирующиеся в лагере Джурин, ведут артобстрел позиций боевиков в деревне Аль-Хамидие. Об этом сообщает военный источник в Twitter (@Ferrapeechr1).

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики нарушили режим перемирия на севере провинции Эль-Кунейтра, сообщает информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now). Вооруженные повстанцы напали на фермеров в деревне Хадар. В результате столкновения один мирный житель получил ранения и был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Ирак

В недавно освобожденном поселении Абу Бакр в провинции Дияла взорвался фугас, сообщает Alsumaria News. По данным информационного агентства при взрыве погибло два бойца отрядов народного ополчения «Хашд аш-Шааби», еще девять ополченцев получили ранения.

Террористы «Исламского государства» подожгли свой командный пункт в районе поселения Нахр аз-Заб и начали отступать в направлении города Хавиджа. Об этом пишет местный источник в социальной сети Twitter (@MunAlimary).

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)