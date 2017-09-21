Украина не самое легкое место для жизни — Трамп

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Нью-Йорк, 21 сентября. Президент США Дональд Трамп признал, что жизнь на Украине непростая, однако ситуация в стране постепенно улучшается. Об этом он заявил на встрече с президентом Украины Петром Порошенко на Генассамблее ООН.

«Не сказал бы, что Украина самое легкое место для жизни, но у вас дела становятся все лучше на ежедневной основе», — отметил он.

При этом американский лидер не стал уточнять, в каких именно областях ситуация на Украине становится лучше. Напомним, что накануне Порошенко, выступая перед членами Совбеза ООН в Нью-Йорке, призвал как можно быстрее ввести на территорию Донбасса миротворцев, разместив их вдоль границы с Россией.