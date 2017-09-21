Главные новости 21 сентября

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 21 сентября.

Крупная драка с участием мигрантов и охраны произошла у ТЦ «Москва» в столице. Полиция, по словам лидера мигрантской ассоциации, выступила в данном конфликте против приезжих. Президент Федерации мигрантов рассказал о причинах конфликта с охраной ТЦ «Москва».

Пять стран подписали соглашение по MH17. В нем они выразили политическую поддержку и приверженность сотрудничеству в привлечении к ответственности виновных в авиакатастрофе малайзийского Boeing-777. Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17.

Родственники летчиков, которые погибли на съемках фильма «Сделано в Америке», заявили, что к трагедии причастен актер Том Круз. Тома Круза обвинили в гибели летчиков на съемках фильма.

Минприроды России составило список из 20 городов с самым сильным загрязнением атмосферы. Минприроды составило список городов России с самым грязным воздухом.

Минтранс России пока не получал от Украины уведомления о вводе штрафов для российских авиакомпаний из-за якобы нарушения воздушного пространства Украины. Минтранс РФ не получал уведомлений об авиаштрафах от Украины.

Актера Николая Караченцова поместили в реанимацию. Это прошло в рамках планового обследования, сообщила Федеральному агентству новостей жена его сына Ирина Караченцова. Семья Караченцова объяснила, почему он попал в реанимацию.

Командованию вооруженных сил США в Катаре в жесткой форме объяснили, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики «Сирийских демократических сил» (СДС), будут пресекаться, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Терпение кончилось: эксперт рассказал, почему Москва жестко предупредила армию США.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказал свое мнение по поводу поступка вице-президента США Майкла Пенса, который внезапно ушел с заседания Совбеза ООН. Пушков прокомментировал уход Пенса перед речью Лаврова.

Новое «вирусное» видео появилось на днях в Сети. Его главный герой — Баба-Яга. Ролик с ее участием уже посмотрели 18 миллионов человек. 18 миллионов просмотров: как Баба-Яга стала новым героем Интернета.

В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение. Местное управление МЧС уже порекомендовало жителям убрать вещи с подоконников, а также не разводить открытого огня. Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирске.