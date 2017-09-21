Силуанов рассказал, как изменится цена бензина после повышения акцизов

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Москва, 21 сентября. Двухэтапное повышение акцизов на бензин и дизельное топливо не окажет значительного влияния на цены. Об этом заявил в четверг министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

«Мы рассматривали возможные последствия для увеличения цен на нефтепродукты в результате увеличения акцизов... Это не будет существенно влиять на цены на бензин», — подчеркнул российский политик.

Напомним, ранее представители Минфина России указали на то, что повышение акцизов на топливо принесет федеральному бюджету около 40 миллиардов рублей.