Здоровые силы ЕС против США: удастся ли Вашингтону похоронить «Северный поток—2»

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что власти США пытаются «похоронить» газопровод «Северный поток — 2», такое мнение глава Кабмина высказал на переговорах с премьером Финляндии Юхой Сипилей.

«Самой «прагматичной» является позиция Соединенных Штатов Америки, которые хотят похоронить этот проект при помощи всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая двусмысленное воздействие на Европейский союз», — заключил российский премьер-министр.

Политик также заметил, что Еврокомиссия пока что не сформировала итоговую позицию по вопросу реализации «Северного потока — 2», и сказал, что ее решение может пойти вразрез с интересами российских партнеров, в частности, с ожиданиями Финляндии. Резюмируя, Медведев добавил, что процесс обсуждения еще не закончен.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что Америка уже не одно десятилетие всячески препятствует реализации масштабных отечественных энергетических проектов.

«Если говорить о газовой отрасли, то протест США против строительства газопровода — это совершенно ожидаемая реакция. Они выступают против с советских времен, когда наши договоренности с Западной Европой по поставке газа только формировались. Америка всегда пыталась всеми различными способами ликвидировать подобного рода проекты, в ход шли санкции, давление, шантаж и многое другое», — перечисляет эксперт.

Алексей Гривач говорит, что у руководства европейских стран есть понимание того, что «Северный поток — 2» — это стратегически важный объект для их энергетической безопасности. В том случае, проект не будет реализован, то основной удар придется именно по Европе: во-первых, платить за первичный энергоресурс придется больше, во-вторых, потенциальные перебои поставки газа — это существенные риски для энергобезопасности. Пострадают сами граждане ЕС и экономика еврозоны, поскольку искусственное ограничение конкуренции приведет к подорожанию ресурса и возможному спаду промышленного производства.

Гривач говорит, что Европа не допустит срыва планов по строительству газопровода.

«В ЕС есть здоровые силы, которые будут настраивать на том, что проект должен быть», — заключает эексперт.

Согласно экспертным оценкам, к 2034 году газ станет основным источником энергии в мире. Как потенциал газа оценивают эксперты, и в чем его главные преимущества по сравнению с другими видами ископаемого топлива — в материале ФАН.