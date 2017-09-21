Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Весь мир
Пентагон: силы коалиции США останутся в Сирии до полной победы Дамаска над ИГ
Политика
Здоровые силы ЕС против США: удастся ли Вашингтону похоронить «Северный поток—2»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Здоровые силы ЕС против США: удастся ли Вашингтону похоронить «Северный поток—2»

    18:51  21 Сентября 2017
    140

    Здоровые силы ЕС против США: будет ли реализован проект «Северного потока — 2»

    Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что власти США пытаются «похоронить» газопровод «Северный поток — 2», такое мнение глава Кабмина высказал на переговорах с премьером Финляндии Юхой Сипилей.

    «Самой «прагматичной» является позиция Соединенных Штатов Америки, которые хотят похоронить этот проект при помощи всякого рода юридических решений, инструментов, санкций, оказывая двусмысленное воздействие на Европейский союз», — заключил российский премьер-министр.

    Политик также заметил, что Еврокомиссия пока что не сформировала итоговую позицию по вопросу реализации «Северного потока — 2», и сказал, что ее решение может пойти вразрез с интересами российских партнеров, в частности, с ожиданиями Финляндии. Резюмируя, Медведев добавил, что процесс обсуждения еще не закончен.

    Здоровые силы ЕС против США: будет ли реализован проект «Северного потока — 2»

    Заместитель генерального директора по газовым проблемам фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей подтвердил, что Америка уже не одно десятилетие всячески препятствует реализации масштабных отечественных энергетических проектов.

    «Если говорить о газовой отрасли, то протест США против строительства газопровода — это совершенно ожидаемая реакция. Они выступают против с советских времен, когда наши договоренности с Западной Европой по поставке газа только формировались. Америка всегда пыталась всеми различными способами ликвидировать подобного рода проекты, в ход шли санкции, давление, шантаж и многое другое», — перечисляет эксперт.

    Здоровые силы ЕС против США: будет ли реализован проект «Северного потока — 2»

    Алексей Гривач говорит, что у руководства европейских стран есть понимание того, что «Северный поток — 2» — это стратегически важный объект для их энергетической безопасности. В том случае, проект не будет реализован, то основной удар придется именно по Европе: во-первых, платить за первичный энергоресурс придется больше, во-вторых, потенциальные перебои поставки газа — это существенные риски для энергобезопасности.  Пострадают сами граждане ЕС и экономика еврозоны, поскольку искусственное ограничение конкуренции приведет к подорожанию ресурса и возможному спаду промышленного производства.

    Гривач говорит, что Европа не допустит срыва планов по строительству газопровода.

    «В ЕС есть здоровые силы, которые будут настраивать на том, что проект должен быть», — заключает эексперт.

    Согласно экспертным оценкам, к 2034 году газ станет основным источником энергии в мире. Как потенциал газа оценивают эксперты, и в чем его главные преимущества по сравнению с другими видами ископаемого топлива — в материале ФАН. 

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Михаил Блинов
    #санкции #газ #энергетика #северный поток - 2
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017 4535

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29027

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        41710

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        20608

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        8243
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24   21 Сентября 2017
        4535
        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        Пожар в отеле Ростова перекинулся на здание института

        15:53   21 Сентября 2017
        268
        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        Украина выплатила часть судебных издержек по иску России о долге в 3 млрд долларов

        11:45   21 Сентября 2017
        343
        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        Пять стран объединились для судебного процесса над виновными в крушении MH-17

        9:59   21 Сентября 2017
        8491