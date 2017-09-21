Идлиб: двое лидеров «Джебхат ан-Нусры» уничтожены неизвестными на севере провинции

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Идлиб, 21 сентября. Неизвестные боевики расстреляли двух главарей «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб.

Арабское информационное издание «Аль-Масдар» сообщает, что группа неизвестных открыла плотный огонь из стрелкового оружия по автомобилю с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) на одной из центральных улиц Идлиба. В результате обстрела были уничтожены два шариатских судьи, известные под именами Абу Сулейман аль-Маграби из Марокко и Абу Яхийя аль-Туниси из Туниса.

Стрелкам удалось скрыться, боевики пытаются выяснить принадлежность атаковавших судей террористов. По предварительным данным они могут относиться к исламистской группировке «Ахрар аш-Шам».

* Организация запрещена на территории РФ.