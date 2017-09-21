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Идлиб: двое лидеров «Джебхат ан-Нусры» уничтожены неизвестными на севере провинции
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    Идлиб: двое лидеров «Джебхат ан-Нусры» уничтожены неизвестными на севере провинции

    18:07  21 Сентября 2017
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    Идлиб: двое лидеров «Джебхат ан-Нусры» уничтожены неизвестными на севере провинции

    Идлиб, 21 сентября. Неизвестные боевики расстреляли двух главарей «Джебхат ан-Нусры» в провинции Идлиб.

    Арабское информационное издание «Аль-Масдар» сообщает, что группа неизвестных открыла плотный огонь из стрелкового оружия по автомобилю с боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра*» (запрещена в России) на одной из центральных улиц Идлиба.  В результате обстрела были уничтожены два шариатских судьи, известные под именами Абу Сулейман аль-Маграби из Марокко и Абу Яхийя аль-Туниси из Туниса.

    Стрелкам удалось скрыться, боевики пытаются выяснить принадлежность атаковавших судей террористов. По предварительным данным они могут относиться к исламистской группировке «Ахрар аш-Шам».

    Идлиб: двое лидеров «Джебхат ан-Нусры» уничтожены неизвестными на севере провинции

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #идлиб #джебхат ан-нусра #ахрар аш-шам
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