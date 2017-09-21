Бешеная лиса напала на слесаря котельной в Кировской области

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Киров, 21 сентября. Ветеринарная лаборатория зафиксировала на территории Кировской области случай нападения зараженной бешенством лисицы на слесаря местной котельной, второе животное было найдено мертвым в деревне Старки.

Зараженная бешенством лисица пробралась в котельную в населенном пункте Старки в Кировской области и напала на слесаря. Мужчина быстро отреагировал на атаку животного, однако лиса успела поцарапать человека. Работника срочно госпитализировали в местную больницу.

В ветеринарной клинике подтвердили диагноз, труп второго животного был также заражен опасным заболеванием, пишет РИА Новости. Известно, что с начала 2017 года в регионе зафиксировано 57 случаев бешенства, в том числе у лисиц и домашних животных.