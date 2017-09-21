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Украина не самое легкое место для жизни — Трамп
Происшествия
Бешеная лиса напала на слесаря котельной в Кировской области
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    Бешеная лиса напала на слесаря котельной в Кировской области

    18:03  21 Сентября 2017
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    Бешеная лиса напала на слесаря котельной в Кировской области

    Киров, 21 сентября. Ветеринарная лаборатория зафиксировала на территории Кировской области случай нападения зараженной бешенством лисицы на слесаря местной котельной, второе животное было найдено мертвым в деревне Старки. 

    Зараженная бешенством лисица пробралась в котельную в населенном пункте Старки в Кировской области и напала на слесаря. Мужчина быстро отреагировал на атаку животного, однако лиса успела поцарапать человека. Работника срочно госпитализировали в местную больницу.

    В ветеринарной клинике подтвердили диагноз, труп второго животного был также заражен опасным заболеванием, пишет РИА Новости. Известно, что с начала 2017 года в регионе зафиксировано 57 случаев бешенства, в том числе у лисиц и домашних животных. 

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #кировская область #бешенство
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