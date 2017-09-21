Новости США: Россия пригрозила Пентагону, за американской визой в Киев, Клинтон на продажу

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Новости США, 21 сентября. Россия жестко предупредила Пентагон из-за обстрелов сирийской армии. Посольство США в Киеве «заманивает» россиян американскими визами. Клинтон хорошо продается. Генпрокурор США против марихуаны. Вандал из Киргизии испортил памятник Линкольну. Эти и другие новости США — в обзоре Федерального агентства новостей.

Минобороны РФ жестко предупредило Пентагон

Командование вооруженных сил США, действующих в Сирии в рамках международной коалиции против запрещенной в РФ группировки «Исламское государство* (ИГ*, ИГИЛ*), получило жесткое предупреждение от Минобороны РФ. Российское военное командование предупредило Пентагон, что все попытки обстрелов сирийской армии и российского спецназа из районов, где находятся подконтрольные США боевики так называемых «Сирийских демократических сил» (СДС), будут решительно пресекаться.

«По специальному каналу связи до представителя командования вооруженных сил США в Эль-Удейде (Катар) в жесткой форме доведено, что попытки обстрелов из районов, где находятся боевики СДС, будут немедленно пресекаться», — заявил Конашенков, подчеркнув, что огневые точки будут сразу подавляться всеми имеющимися средствами поражения.

Ранее в российском Генштабе заявили, что наступление террористов в провинции Идлиб, где в окружение боевиков попал взвод российской военной полиции, было инициировано спецслужбами США, чтобы не дать сирийской армии завершить освобождение провинции Дейр-эз-Зор. В Пентагоне эту информацию опровергают.

Медведев сообщил о планах США «похоронить» «Северный поток — 2»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США хотят «похоронить» проект «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА Новости.

«Самой «прагматичной» является позиция Соединенных Штатов, которые хотят похоронить этот проект («Северный поток — 2») при помощи различных юридических решений, инструментов, санкций, оказывая двусмысленное воздействие на Европейский союз», — сказал Медведев по итогам переговоров с премьер-министром Финляндии Юхой Сипиля.

Ранее сообщалось, что Дания подготовила законопроект против «Северного потока — 2».

Посольство США в Киеве предлагает россиянам американские визы

Посольство США в Киеве предложило российским гражданам приезжать на Украину для получения американских виз. Предложение опубликовано на сайте посольства.

«Лица, которые обычно проживают в России, но не могут обратиться за визой в США своевременно, могут подать заявление в Киеве», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при обращении за визой заявитель должен находиться на территории Украины, а также указать свой точный адрес проживания на украинской территории, поскольку заявления по почте не принимаются.

Ранее такие же услуги россиянам предложили посольства США в Ереване и Тбилиси.

США приостановили выдачу виз по всей России с 23 августа. В настоящее время визы выдаются только в Москве, и ожидание растягивается на несколько месяцев.

Мюллер копает под Трампа

Специальный советник Роберт Мюллер запросил у Белого дома документы о некоторых особенно волнующих его действиях президента Дональда Трампа с момента вступления того в должность, включая увольнение советника по национальной безопасности и директора ФБР, сообщает The New York Times.

Офис Мюллера отправил в Белый дом документ, в котором подробно описаны 13 тем, по которым следователям нужна информация. Теперь юристы из администрации президента США проверяют электронные письма Белого дома и расспрашивают чиновников, не имеется ли у них каких-нибудь записей на необходимые темы.

Генпрокурор США против легализации марихуаны

Генеральный прокурор США Джефф Сешнс раскритиковал легализацию марихуаны некоторыми штатами и предупредил, что федеральный закон, запрещающий использование и продажу марихуаны, все еще «остается в силе», сообщает Reuters.

Сешнс сказал, что никогда не считал, что марихуану стоит легализовать, потому что вряд ли страна станет лучше, если на каждом углу будут продаваться легкие наркотики. Еще в феврале 2017 года была создана группа специалистов, изучавших влияние легализации марихуаны на США. Результаты исследования были готовы в июле, но пока не обнародованы.

Клинтон на продажу

Мемуары Хиллари Клинтон «Что произошло» чрезвычайно успешно дебютировали: за первую неделю было продано более 300 тысяч экземпляров книги, сообщает Guardian.

По словам издателя, это рекорд для документальной прозы в твердой обложке. Последний раз так хорошо в первую неделю раскупали книгу «Нелегкий день» Марка Оуэна в 2012 году, тогда было продано 250 тысяч экземпляров.

Вандал из Киргизии против отца-основателя США

Студент из Киргизии безвозвратно испортил мемориал Линкольну. Он выцарапал слова Hypt Maek на одной из колонн мемориала при помощи однопенсовой монеты, сообщает Wtop. Студенту было предъявлено обвинение в порче имущества. Теперь ему может грозить до десяти лет тюрьмы и штраф в размере 25 тысяч долларов.

Пока что судья приказала нарушителю держаться подальше от монумента. Реставрировать каменную колонну очень трудно, однако площадь повреждения оказалась не очень большой. Мемориал портят уже в третий раз за год.

Переоцененный iPhone 8

Спрос на iPhone 8 оказался существенно ниже спроса на предыдущие модели: было предварительно заказано всего 1,5 миллионов новейших смартфонов. Предшественника «восьмерки» — iPhone 7 — предзаказали около 3,5 миллионов человек.

В связи с тем, что продажи iPhone 8 оказались ниже, чем ожидалось, упали и акции Apple, сообщает Bloomberg.

* Организация запрещена на территории РФ.