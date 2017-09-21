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Украина может законодательно запретить гастроли российских артистов
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    Украина может законодательно запретить гастроли российских артистов

    17:49  21 Сентября 2017
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    Украина может законодательно запретить гастроли российских артистов

    Киев, 21 сентября. Верховная рада в октябре рассмотрит законопроект, который запрещает российским артистам проводить концерты на Украине. Об этом в четверг заявил вице-премьер страны Вячеслав Кириленко.

    По его словам, речь в первую очередь идет об артистах, которые  попали в список Минкультуры, как представляющие «угрозу национальной безопасности».

    Украина может законодательно запретить гастроли российских артистов

    «Комитет по вопросам культуры Верховной рады поддержал проект относительно особенностей проведения концертных мероприятий с участием граждан Российской Федерации. Голосование на следующей неделе», — пишет Кириленко в Twitter.

    Законопроект обяжет организаторов гастролей согласовывать выступления со Службой безопасности Украины.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #запрет #верховная рада #закон #артисты #гастроли #певцы
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