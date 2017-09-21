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На Чернобыльской АЭС закончились места для хранения радиоактивных отходов
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    На Чернобыльской АЭС закончились места для хранения радиоактивных отходов

    17:51  21 Сентября 2017
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    На Чернобыльской АЭС закончились места для хранения радиоактивных отходов

    Киев, 21 сентября. На Чернобыльской атомной электростанции не хватает места для захоронения переработанных радиоактивных отходов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

    По данным ведомства, в настоящее время на Чернобыльской АЭС скопилось накоплено 20 тысяч кубометров жидких радиоактивных отходов, которые находятся в емкостях двух существующих хранилищ. По мнению специалистов, на переработку всех жидких радиоактивных отходов уйдет около 29 лет.

    При этом специально оборудованное хранилище может вместить лишь 70 тысяч упаковок переработанных отходов, в том время как из 20 тысяч кубометров выйдет 303 тысячи упаковок, передает RT.

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    Автор: Алексей Громов
    #украина #чернобыльская аэс #радиоактивные отходы
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