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Москва, 21 сентября. Президент России Владимир Путин заявил, что конфликт в рамках судебного процесса по проекту «Сахалин-1» был решен больше в пользу ExxonMobil. Соответствующее заявление сделал глава «Опоры России» Александр Калинин, который присутствовал на встрече главы государства с предпринимателями.

Напомним, что в середине сентября Россия и ExxonMobil разрешили конфликт по проекту «Сахалин-1» мирным путем. На встрече с представителями бизнеса президент сказал, что решение суда было больше в пользу ExxonMobil, несмотря на санкции США и возможность их ввода.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился заключить мировое соглашение с ExxonMobil по проекту «Сахалин-1». Документ был подписан министром финансов Антоном Силуановым.