Президент Южной Кореи: Мы не добиваемся развала КНДР

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Нью-Йорк, 21 сентября. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил о том, что Сеул не добивается развала КНДР.

«Мы не желаем развала Северной Кореи. Не преследуем цель поглощения ее или искусственного воссоединения», — подчеркнул политик в рамках своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

При этом глава государства призвал Пхеньян встать на «мирный путь».

Напомним, ранее генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш указал на то, что мировое сообщество обеспокоено провокационными действиями Северной Кореи.