На встрече Путина с бизнесменами не рассматривался спор «Роснефти» и «Системы»

В Избранное

Москва, 21 сентября. На встрече президента РФ Владимира Путина с деловыми кругами не обсуждался спор АФК «Система» и «Роснефти» вокруг многомиллиардных убытков, которые, как считают в госкомпании, холдинг Владимира Евтушенкова причинил «Башнефти» во время ее реорганизации.

Так, отвечая на соответствующий вопрос, один из участников прошедшей в Кремле встречи сказал: «Нет, не обсуждалось». Глава «Опоры России» Александр Калинин также подтвердил это, передает «Интерфакс».

Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не может никак повлиять на судебный спор между «Роснефтью» и АФК «Система». Российский лидер, по словам Пескова, может только высказать свою точку зрения на ситуацию.