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Экономика
На встрече Путина с бизнесменами не рассматривался спор «Роснефти» и «Системы»
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    На встрече Путина с бизнесменами не рассматривался спор «Роснефти» и «Системы»

    20:00  21 Сентября 2017
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    На встрече Путина с бизнесменами не рассматривался спор «Роснефти» и «Системы»

    Москва, 21 сентября. На встрече президента РФ Владимира Путина с деловыми кругами не обсуждался спор АФК «Система» и «Роснефти» вокруг многомиллиардных убытков, которые, как считают в госкомпании, холдинг Владимира Евтушенкова причинил «Башнефти» во время ее реорганизации.

    Так, отвечая на соответствующий вопрос, один из участников прошедшей в Кремле встречи сказал: «Нет, не обсуждалось». Глава «Опоры России» Александр Калинин также подтвердил это, передает «Интерфакс».

    Напомним, ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявлял, что Владимир Путин не может никак повлиять на судебный спор между «Роснефтью» и АФК «Система». Российский лидер, по словам Пескова, может только высказать свою точку зрения на ситуацию.

     

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    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #роснефть #система
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