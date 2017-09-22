Украина требует у России $7 млрд за активы «Нафтогаза» в Крыму

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Киев, 21 сентября. Сумма иска, предъявленного украинской компанией «Нафтогаз» к России за потерю активов в Крыму, составила около 7 млрд долларов. Об этом в четверг заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Новость о том, что «Нафтогаз» вместе со своими дочерними компаниями подал иск в международный арбитраж против РФ для получения компенсации за утраченные активы в Крыму, получила резонанс», — отметил он в Facebook.

По словам Витренко, 5 млрд долларов — это непосредственно возмещение экономического ущерба, а дополнительные 2 млрд долларов — проценты.

Напомним, что накануне компания объявила, что подала иск в суд Гааги против России, требуя выплатить 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму.