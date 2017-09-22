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Украина требует у России $7 млрд за активы «Нафтогаза» в Крыму
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    Украина требует у России $7 млрд за активы «Нафтогаза» в Крыму

    13:28  22 Сентября 2017
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    Украина требует у России $7 млрд за активы «Нафтогаза» в Крыму

    Киев, 21 сентября. Сумма иска, предъявленного украинской компанией «Нафтогаз» к России за потерю активов в Крыму, составила около 7 млрд долларов. Об этом в четверг заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

    «Новость о том, что «Нафтогаз» вместе со своими дочерними компаниями подал иск в международный арбитраж против РФ для получения компенсации за утраченные активы в Крыму, получила резонанс», — отметил он в Facebook.

    Украина требует у России $7 млрд за активы «Нафтогаза» в Крыму

    По словам Витренко, 5 млрд долларов — это непосредственно возмещение экономического ущерба, а дополнительные 2 млрд долларов — проценты.

    Напомним, что накануне компания объявила, что подала иск в суд Гааги против России, требуя выплатить 5 млрд долларов за потерю активов в Крыму.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #иск #крым #нафтогаз
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