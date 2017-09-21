Лидера «Христианского государства» доставили в суд

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Москва, 21 сентября. Сотрудники правоохранительных органов обратились в московский суд с требованием об аресте лидера движения «Христианское государство — Святая Русь» Александра Калинина. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Хамовнического районного суда Москвы.

Речь идет о расследовании громкого дела о поджоге автомобилей у здания, в котором расположен офис адвоката режиссера Алексея Учителя.

«Задержанных Калинина Ю., Баянова А., Монталуца Д. доставили в суд», — передает РИА Новости.

Напомним, ранее министр культуры России Владимир Мединский выразил уверенность в том, что скандал вокруг фильма «Матильда» утихнет.