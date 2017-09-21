Глава Федерации мигрантов рассказал, как была спровоцирована драка у ТЦ «Москва»

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Москва, 21 сентября. Глава общероссийской общественной организации «Федерация мигрантов России» Вадим Коженов прокомментировал сообщения о конфликте возле торгового центра «Москва».

По словам Коженова, никакого избиения мигранта охранниками не было. У мужчины произошел эпилептический припадок. Он убежден, что конфликт раздули некие провокаторы для дестабилизации ситуации на рынке, чтобы увеличить свою зону влияния, которая в данный момент на низком уровне.

Глава общественной организации добавил, что пострадавшему гражданину Таджикистана оперативно помогли сотрудники «скорой». Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, следов от побоев на его теле не нашли.

«Его увезли на «скорой», сформировалась какая-то инициативная группа людей, которых никто не знает. Они сказали, что, возможно, его била охрана», — заявил Коженов, комментирую ситуацию RT.

После инцидента возле ТЦ сформировалась большая группа людей, которая попыталась начать драку с представителями охраны.

Напомним, что полиция предотвратила массовую драку с участием 150 мигрантов, которая произошла возле ТЦ «Москва». По некоторым данным, конфликт произошел из-за избиения охранниками торгового центра трудового мигранта.