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Трамп анонсировал расширение санкций против КНДР
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    Трамп анонсировал расширение санкций против КНДР

    17:20  21 Сентября 2017
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    Трамп анонсировал расширение санкций против КНДР

    Вашингтон, 21 сентября. Власти США намерены усилить санкционное давление на Северную Корею. Об этом в четверг заявил президент страны Дональд Трамп.

    «Мы наложим новые санкции на КНДР», — приводит его слова агентство Reuters.

    Трамп анонсировал расширение санкций против КНДР

    Напомним, что на днях Северная Корея дважды осуществила ракетные запуски, причем второй запуск был произведен вскоре после усиления санкций по линии ООН. Пхеньян объявил об успешном испытании водородной бомбы, мощность которой в несколько раз превышает мощность бомб, сброшенных США на Хиросиму и Нагасаки в 1945 году.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #санкции #сша #трамп #кндр
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