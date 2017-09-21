Совбез ООН поддержал создание комиссии по расследованию преступлений ИГ в Ираке

В Избранное

Нью-Йорк, 21 сентября. Совет Безопасности ООН принял резолюцию по преступлениям террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) в Ираке, создав экспертную группу для сбора информации о противоправных действиях боевиков.

Официальный Багдад ранее обратился к Совбезу ООН за помощью в сборе свидетельств против боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» за совершенные ими преступления в Ираке. Иракское правительство и постоянный член СБ Великобритании подготовили соответствующую резолюцию.

Документ единогласно поддержали 15 государств, включая РФ. Экспертная комиссия будет собирать улики о преступлениях против человечности. Отмечается, что в группу войдут иракские юристы, криминалисты и представители других стран, комиссию возглавит спецсоветник генсека ООН.

* Организация запрещена на территории РФ.