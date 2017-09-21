Донбасс сегодня: артсалют для Донецка, неудачная провокация ВСУ под Горловкой

В Избранное

Донбасс, 21 сентября. ВСУ продемонстрировали европейской делегации «напряженную обстановку» обстрелами Донецка. Украинские военные устроили провокацию на КПВВ Майорск под Горловкой. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Наиболее сложная ситуация наблюдается на донецком направлении.

«Для демонстрации сложной оперативной обстановки в прифронтовой Авдеевке накануне заседания трехсторонней контактной группы в Минске киевское руководство решило устроить артиллерийский «салют» по территории республики в честь приезда своих европейских партнеров, пытаясь спровоцировать ВС ДНР на ответный огонь», — отметил военный спикер ДНР Эдуард Басурин.

Всего за минувшие сутки с позиций киевских силовиков по 22 населенным пунктам ДНР и ЛНР было выпущено до 150 артиллерийских снарядов и мин различного калибра, более 130 из которых пришлось именно на ДНР. Таким образом, солдаты ВСУ и Нацгвардии нарушили режим прекращения огня 43 раза.

При обстрелах территорий Донбасса украинские силовики применяли запрещенные минскими соглашениями системы тяжелых вооружений. Впервые за длительное время при обстреле территории ДНР были использованы артиллерийские установки калибром 152 мм. Также огонь велся из 120-мм и 82-мм минометов, штатных вооружений БМП, БТР, гранатометов различного типа и стрелкового оружия.

«Провокация боевиков»

Ключевой темой сегодняшней сводки штаба так называемой АТО стал инцидент на КПВВ Майорск (контрольный пункт въезда-выезда), что в трех километрах от прифронтовой Горловки. Штаб АТО сообщил, что вчера, 20 сентября, после закрытия движения из ДНР в подконтрольную ВСУ территорию, «боевики ДНР пропустили 20 автомобилей с гражданскими, а после открыли огонь по КПВВ Майорск». В результате провокации гражданские якобы оказались на линии огня и вынуждены были искать спасение на позициях украинских войск (!).

Так ли это на самом деле, разбирался корреспондент ФАН. Артемовское шоссе, где находятся пропускные пункты ДНР и Украины, проходит через Горловку и ведет в сторону подконтрольных ВСУ Артемовска и Дзержинска. Обочины дороги — так называемая «серая зона» с лесонасаждениями. По информации военнослужащих горловских подразделений ВС ДНР, накануне фиксировались лишь обстрелы с территории, где дислоцируются подразделения 128 огпбр ВСУ и батальона «Айдар».

Первая волна

Что касается описанной «провокации», дело обстояло следующим образом. Пограничники ДНР с соблюдением всех формальных правил организовали процедуру въезда-выезда людей. На украинской стороне рядом с КПВВ Майорск украинскими пограничниками была искусственно создана очередь из автомобилей, предположительно, именно в рамках подготовки провокации по обстрелу своего КПВВ. Далее, по данным горловских военных, последовал обстрел района КПВВ из крупнокалиберных пулеметов, но таким образом, чтобы не нанести вреда гражданским и украинским пограничникам. Обстрел производился с позиций 128 огпбр ВСУ.

Вторая волна

Одновременно из крупнокалиберных пулеметов и минометов 82 мм бойцы указанной бригады ВСУ открыли огонь по позициям ВС ДНР горловского направления, выводя противника на применение ответного огня с целью фиксации данного факта средствами контроля. После первой волны провокации наступило 5 минут тишины, что, кстати, также значится в сводке штаба АТО. И после «перерыва», убедившись, что подразделения ВС ДНР не станут отвечать на провокации, последовала вторая волна обстрела района КПВВ уже с других позиций 128 огпбр ВСУ, находящихся как бы «за спинами» украинских пограничников и гражданских.

По «счастливой случайности» никто из украинских военных и мирных граждан не пострадал. Ответ прост – провокация нужна была лишь для создания информационного повода для СМИ и в качестве аргумента для украинских политиков, пребывающих на полях сессии Генассамблеи ООН.

Вместо постскриптума

В качестве постскриптума добавим, что доблестные «робин гуды» из ВСУ и пропагандисты штаба АТО немножко перестарались в художественном оформлении сводки. В ней указано, что «гражданские, попавшие под огонь террористов, вынуждены были искать убежище на позициях украинских военных». Сразу возникают два вопроса: откуда гражданские знают места расположения передовых позиций ВСУ, которых не видно с дороги? И второй: согласно информации горловских бойцов ВС ДНР, все подступы к позициям ВСУ в указанном районе заминированы несколькими линиями минных заграждений, поэтому как могли пройти сии кордоны гражданские лица, не имеющие военных знаний и не владеющие информацией из карт минирования?